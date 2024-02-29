Донецк, 29 февраля, 2024, 10:52 — ИА Регнум. Украинская армия выпустила утром 29 февраля по Петровскому и Кировскому районам Донецка и Горловке 21 снаряд натовского калибра 155 мм. Об этом 29 февраля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Известия/Дмитрий Коротаев

Уточняется, что в 05:35 (совпадает с мск) ВСУ выпустили три снаряда калибра 155 мм по Петровскому району Донецка, а в 08:05 и 08:25 — дважды по три снаряда калибра 155 мм по Кировскому району города.

Украинские войска также в 08:30 и 09:50 два раза подвергли обстрелам Горловку, выпустив в общей сложности шесть снарядов калибра 155 мм, а в 08:65 — ещё три снаряда калибра 155 мм по Кировскому району Донецка.

Как сообщало ИА Регнум, 27 февраля губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что количество пострадавших при ударе ВСУ по посёлку Суземка увеличилось до пяти человек. До этого сообщалось о троих пострадавших при обстреле населённого пункта со стороны украинских войск.

Ранее в этот же день глава Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле ВСУ села Козино. По его словам, в результате этого нет погибших и пострадавших, а также не зафиксировано повреждений.

Украинская армия 26 февраля обстреляла из миномётов село Новая Таволжанка в Белгородской области, в результате чего пострадали двое детей в возрасте 10 и 11 лет. Глава региона Вячеслав Гладков 27 февраля написал, что количество пострадавших при обстреле со стороны ВСУ увеличилось до четырёх человек.