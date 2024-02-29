Санкт-Петербург, 29 февраля, 2024, 10:43 — ИА Регнум. Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин заявил, что «Зенит» может выйти на матч со «Спартаком» с одним русским футболистом в составе.

ФК «Зенит»/ТАСС

«Я думаю, что раз атака будет полностью состоять из иностранцев, то единственное место, которое остаётся — это Алип. «Зенит», скорее всего, выйдет на матч чемпионата с одним русским футболистом», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) требует, чтобы на поле одновременно находились не более восьми легионеров. Однако казахстанский защитник Нуралы Алип не считается легионером, а бразилец Марио Фернандес имеет паспорт РФ.

Матч 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» пройдёт 2 марта в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день «Зенит», набравший 36 очков, занимает второе место в турнирной таблице, «Спартак» с 30 очками идёт пятым.

Как ранее сообщало ИА Регнум, председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что Фернандес продолжит играть в команде, несмотря на исключение из заявки клуба на оставшуюся часть сезона. По его словам, вывод игрока из заявки носит чисто формальный характер. В пресс-службе клуба уточнили, что Фернандес остаётся в сквозной заявке «Зенита», а значит, при необходимости сможет играть как в чемпионате, так и в Кубке России.