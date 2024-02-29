Москва, 29 февраля, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Механизм обязательной продажи валютной выручки крупнейшими российскими экспортёрами доказал свою эффективность. Об этом заявил первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов в ходе встречи с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), крупных компаний и государственных ведомств.

Известия/ Дмитрий Коротаев

«Наша задача — обеспечить фондирование импорта. Введённые меры по обязательной продаже крупнейшими экспортёрами валютной выручки показали свою эффективность. Озвученные сегодня на встрече вопросы правительство взяло в проработку, мы продолжим взаимодействовать с российскими компаниями-экспортёрами», — пояснил первый вице-премьер.

Как отметили в пресс-службе главы РССП Александра Шохина, совещание прошло в конструктивном ключе. Так, по итогам встречи была достигнута договорённость о формате дальнейшей совместной работы государства и бизнеса в сфере экспорта.

Как передавало ИА Регнум, 23 января Белоусов заявил, что правительство положительно оценило принятые в октябре прошлого года меры по стабилизации валютного курса, в частности обязательную продажу валютной выручки крупнейшими российскими экспортёрами.

Речь шла о введённом указом президента Владимира Путина требовании об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам отдельными крупнейшими российскими экспортёрами. Оно действует до 30 апреля 2024 года.

По словам первого зампредседателя правительства, кабмин намерен предложить обязательную продажу валютной выручки к продлению до конца 2024 года.

Это требование ввели на основании сведений о низких среднедневных продажах экспортной выручки российскими компаниями, чтобы стабилизировать валютный курс. Это удалось за счёт достижения достаточного уровня валютной ликвидности.

11 октября 2023 года правительство России проинформировало о подписании Путиным указа о мерах по стабилизации валютного курса за счёт обязательной продажи валютной выручки экспортёров. Подпадающие под действие указа компании обязали представлять Банку России и Росфинмониторингу планы-графики по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.

Требование касалось конкретных экспортёров. В список вошли 43 группы компаний, относящиеся к отраслям топливно-энергетического комплекса, чёрной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

Вместе с тем глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров 16 февраля заявила, что Центробанк России не видит весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки экспортёрами.

Кроме того, председатель ЦБ добавила, что такой инструмент, как обязательная продажа валютной выручки, для стабилизации курса уступает другим мерам.