Москва, 29 февраля, 2024, 10:30 — ИА Регнум. «Перекрёсток» открыл свой первый многопрофильный учебный центр для комплексной подготовки сотрудников розницы. В текущем году в нём планируют обучить не менее семи тысяч специалистов различного профиля — кассиров, барист, поваров и пекарей, кавистов, директоров супермаркетов и др.

Пресс-служба X5 Group «Перекрёсток» открыл собственный учебный центр

Курсы учебного центра составлены так, чтобы ученики могли повысить свои компетенции и освоить профессии с нуля. Так, студенты курсов смогут перевестись на другую должность. Кроме того, курсы подходят для новых сотрудников, которые решили начать карьеру в «Перекрёстке».

Учебный центр площадью 1242 кв. им расположен в Москве. Центр оборудован девятью современными учебными классами общей вместительностью до 130 человек.

Теоретические и практические занятия для сотрудников проводят опытные тренеры-технологи. Во время теоретической части ученики получают новые знания об ассортименте супермаркетов и стандартах работы, а также принимают участие в игровых форматах и дегустациях. В практической части специалисты оттачивают навыки работы в цехах по выбранной профессии. Так, студенты учатся профессионально разделывать рыбу, делать колбасные и сырные нарезки, выпекать хлебобулочные изделия.

Длительность обучения составляет от двух до пяти рабочих дней, в зависимости от программы и необходимых компетенций для каждой должности.

Пресс-служба X5 Group «Перекрёсток» открыл собственный учебный центр

«Одна из ключевых особенностей «Перекрёстка» — высокое качество сервиса. Главным образом, это наличие в торговом зале высококлассных экспертов в разных категориях, помогающих покупателям сделать правильный выбор», — отметила директор по персоналу и организационному развитию торговой сети «Перекрёсток» Анастасия Зенкова. Она добавила, что, кроме общих знаний своей категории, специалист должен уметь консультировать клиента: советовать лучшие вкусовые сочетания, правильную подачу продукта. «Поэтому, если раньше принцип обучения сотрудников был построен на онлайн-курсах, сейчас мы перешли на новый уровень обучения — полноценные занятия с практической отработкой навыков», — добавила она.

По словам Зенковой, учебный центр — ещё одно преимущество для новых сотрудников, только решивших начать карьеру в ретейле. «Мы обучаем профессии за счёт компании и гарантируем кандидату трудоустройство и дальнейшее развитие», — заключила она.

В будущем «Перекрёсток» планирует расширить географию проекта и масштабировать обучение: запустить группы для новых профессий, стандартизировать обучение сотрудников розницы по всей торговой сети, исходя из практики в учебном центре.