Украина, 29 февраля, 2024, 11:01 — ИА Регнум. В Херсоне, который контролируют военнослужащие киевского режима, повреждены объект критической инфраструктуры, административное помещение и типография. Это произошло в результате попадания снарядов, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Херсоне зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры, административное здание и типографию. Также повреждён гаражный бокс», — написал Прокудин.

О каком именно объекте критической инфраструктуры идёт речь, он не уточнил.

Как передавало ИА Регнум, 25 февраля в Хмельницкой области в результате взрыва получил повреждения объект инфраструктуры. По словам мэра Хмельницкого Александра Симчишина в регионе работали средства противовоздушной обороны.

В этот же день украинские СМИ сообщили о прогремевших в Хмельницкой области взрывах. На тот момент в регионе, а также в Харьковской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Киевской областях объявили воздушную тревогу.

23 февраля в подконтрольном киевскому режиму городе Николаеве прогремело несколько взрывов. В Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях объявили воздушную тревогу.