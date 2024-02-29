Париж, 29 февраля, 2024, 10:19 — ИА Регнум. Парламенту Франции необходимо объявить импичмент президенту страны Эммануэлю Макрону после его заявлений о возможности отправки войск стран Запада в зону конфликта на Украине. Такое мнение 29 февраля высказал лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Франции Эммануэль Макрон

По его словам, нынешний французский лидер ненавидит свою страну, пытаясь втянуть её в третью мировую войну.

«Национальная петиция за то, чтобы парламентарии, наконец, пошевелились! Статья 35 конституции, требующая проведения голосования по вопросу о войне, и статья 68: его импичмент!» — написал Филиппо.

Политик также выложил в Сети ссылку на петицию, размещённую на сайте возглавляемой им партии.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля Макрон заявил об обсуждении лидерами западных государств возможности отправки своих военных в зону украинского конфликта. По его словам, они не смогли прийти к единому мнению по этому вопросу.

Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт 28 февраля заявил, что никто из участников саммита в Париже не выказался в поддержку идеи Макрона о возможности отправки военных на Украину. По его словам, канцлер ФРГ Олаф Шольц посчитал это предложение нецелесообразным.

Сам Шольц позднее в этот же день в очередной раз заверил, что Германия не станет посылать своих военных на Украину, а НАТО не станет одной из сторон конфликта. До этого канцлер ФРГ неоднократно выступал с аналогичными заявлениями.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 февраля назвал неизбежным прямой военный конфликт с НАТО при отправке странами Запада военных на Украину. Представитель Кремля отметил, что страны — участницы альянса должны так же оценивать последствия таких действий и отдавать себе в этом отчёт.