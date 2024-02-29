Москва, 29 февраля, 2024, 10:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким бывшего председателя Совета министров СССР, экс-сенатора Николая Рыжкова. Об этом сообщает 29 февраля пресс-служба Кремля.

Сергей Бобылев/ТАСС Николай Рыжков

Путин отметил огромный вклад Рыжкова в решение важнейших задач, стоящих перед страной. Его профессиональная биография, добавил он, заслуживает самого искреннего уважения.

«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Николая Ивановича Рыжкова», — говорится в телеграмме главы государства.

Президент подчеркнул, что Николай Рыжков всегда оставался верен своим идеалам и принципам, ставил превыше всего интересы Отечества и народа. Он был честным, порядочным человеком и настоящим патриотом.

Как сообщало ИА Регнум, Николай Рыжков скончался 28 февраля в Москве в возрасте 94 лет. По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, Рыжков был человеком уникальной судьбы, государственным деятелем уникального масштаба. Она назвала экс-главу правительства СССР человеком-эпохой.

Рыжкова похоронят 1 марта на Троекуровском кладбище. Прощание и отпевание пройдут в храме Христа Спасителя.