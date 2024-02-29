Уфа, 29 февраля, 2024, 09:59 — ИА Регнум. Уроженца Башкирии, бывшего военнослужащего Радика Богданова подозревают в переходе на сторону ВСУ после сдачи в плен. В Россию мужчину вернули в результате обмена, пишет 29 февраля «Коммерсант».

РИА Новости/Павел Лисицын

По информации источников издания, 52-летний Богданов, родившийся в селе Кармаскалы, не раз был судим: за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть человека, за незаконное проникновение в жилище, за кражи у односельчан.

В плен к украинским силовикам он попал в июне 2023 года у села Водяное в ДНР. Мужчина прошёл обучение и был зачислен в состав одного из украинских подразделений, после чего принимал участие в боях против российских военнослужащих. На родину его вернули 3 января в рамках обмена.

После этого следователи, опираясь на материалы проверки ФСБ и центра противодействия экстремизму МВД Башкирии, выяснили, что Богданов воевал на стороне киевского режима. Мужчину задержали, следствие будет просить о его аресте.

«Радик Богданов признал вину», — говорится в материале.

Уголовное дело в отношении Богданова расследуют по статье об участии в вооружённом формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ (часть 3 статьи 208 УК РФ). Наказание по ней составляет до 20 лет лишения свободы.

Отмечается, что по месту жительства подозреваемый характеризуется отрицательно и злоупотребляет спиртным.

Собеседники издания отмечают, что Богданову, вероятнее всего, изменят обвинение на добровольную сдачу в плен и госизмену в форме перехода на сторону противника (статьи 352.1 и 275 УК РФ). За госизмену предусмотрено пожизненное наказание, расследование в этом случае передадут ФСБ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее ФСБ России возбудила уголовное дело о государственной измене в отношении лётчика-перебежчика Максима Кузьминова, угнавшего на Украину российский вертолёт. По информации СМИ, Кузьминова в феврале нашли мёртвым на востоке Испании.