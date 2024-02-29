Сумы, Украина, 29 февраля, 2024, 09:28 — ИА Регнум. В Сумской области Украины за сутки прогремели 204 взрыва в более чем десяти населённых пунктах. Об этом 29 февраля сообщила областная военная администрация.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что приграничные территории и населённые пункты области подверглись обстрелам, в результате чего зафиксировано 204 взрыва.

Утверждается, что обстрелам подверглись Белопольская, Ворожбянская, Великописаревская, Зноб-Новгородская, Краснопольская, Новослободская, Середино-Будская, Свесская, Хотинская, Эсманьская и Юнаковская общины.

Как передавало ИА Регнум, украинские СМИ сообщили, что поздним вечером 27 февраля серия взрывов прогремела в Одессе. Подробностей о произошедших инцидентах не было. Комментарии от местных властей о возможных повреждённых объектах также не поступали.

25 февраля сообщалось о прогремевших в Хмельницкой области взрывах. Мэр Хмельницкого Александр Симчишин заявил, что в регионе работали средства противовоздушной обороны и в результате взрыва повреждения получил объект инфраструктуры. На тот момент в регионе, а также в Харьковской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Киевской областях объявили воздушную тревогу.