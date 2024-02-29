Эр-Рияд, 29 февраля, 2024, 09:09 — ИА Регнум. США чрезмерно пользуются механизмом санкций, из-за чего сокращается мировая торговля и изменяется структура глобальной экономики. Об этом заявил бывший член Исполнительного совета Международного валютного фонда (МВФ) и специальный советник министра финансов Саудовской Аравии Хоссейн Аскари.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Меньше мировой торговли по сравнению с тем, что мы могли бы иметь… а также мы можем наблюдать появление трёх-четырёх мощных торговых блоков, где политика и финансы стран более согласованы», — сообщил Аскари «РИА Новости», отвечая на вопрос о влиянии американских санкций на мировую торговлю.

По оценкам эксперта, структура глобальной экономики меняется из-за санкций, а это приведёт к усилению инфляции.

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