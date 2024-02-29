Астана, 29 февраля, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Казахстанские правоохранители задержали на юге страны гражданина Узбекистана, подозреваемого в убийстве трёх человек в России. Об этом сообщили 29 февраля в пресс-службе МВД Казахстана.

picture alliance/SVEN SIMON/ТАСС

Мужчина задержан в Туркестанской области на пункте пропуска «Жибек-Жолы», он пытался пересечь границу, уточнили в ведомстве.

По данным МВД, в 2016 году задержанный вместе с подельником совершил тройное убийство в Московской области. Других подробностей в сообщении не приводится.

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