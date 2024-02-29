Берлин, 29 февраля, 2024, 08:51 — ИА Регнум. Разногласия между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном по поводу помощи Украине перерастают в открытую вражду. Об этом написало издание Politico.

Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон

«Разногласия между Шольцем и Макроном по поводу военной помощи Украине перерастают в нечто вроде открытой вражды», — говорится в материале.

Отмечается, что Макрон готов жёстко говорить об Украине, но не предпринял достаточно действий по сравнению Берлином. Так, Германия предоставила или пообещала более 17 млрд евро на помощь киевскому режиму, в то время как Франция — только 640 млн евро.

Издание пишет, что подходы двух стран различаются, отмечая большую нерешительность ФРГ по отправке некоторых типов оружия, например, ракет Taurus.

По мнению авторов, после саммита в Париже Макрон начал преследовать Шольца за нерешительность по поводу отправки вооружения на Украину.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля по инициативе Макрона в Париже прошла конференция по поддержке Украины, на которую пригласили лидеров примерно 20 государств. После встречи Макрон объявил, что её участники обсуждали возможность отправки военных на помощь Киеву, но к соглашению не пришли.

Позже лидеры многих стран ЕС, а также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заявили, что в их планах нет отправки воинских контингентов на Украину. По словам Шольца, на Западе сложилось весьма единодушное мнение на этот счёт.

Позднее Шольц ещё раз высказался на эту тему. Он заявил, что НАТО не станет стороной конфликта на Украине, а Германия не будет отправлять на Украину своих военных.

Кроме того, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что никто из участников парижского саммита по Украине не поддержал идею Макрона о возможной отправке военных контингентов в помощь Киеву.

Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что предложение Макрона было «пищей для размышлений», никто его не поддержал. По его словам, отправка военных в зону конфликта только усилит эскалацию.

В случае отправки западных войск на Украину прямой военный конфликт между НАТО и РФ будет неизбежен, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Россия будет рассматривать такой шаг как прямую эскалацию конфликта, отметил в свою очередь МИД РФ.