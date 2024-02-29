Москва, 29 февраля, 2024, 08:22 — ИА Регнум. Вездеход-амфибию «Тритон» для форсирования водных преград и создания плацдармов в зоне спецоперации разрабатывают российские специалисты. Опытный образец машины находится в стадии сборки, рассказал 29 февраля гендиректор предприятия-разработчика «Арго» Константин Багдасаров.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

По его словам, «Тритон» — новая перспективная машина, имеющая свою нишу в войсках, в МЧС и в гражданской сфере. Сейчас для военных очень актуальна задача преодоления рек в зоне боевых действий. Это необходимо, чтобы вести наступление, поэтому нужны и соответствующие плавсредства.

«Нужно создать плацдарм на противоположном берегу, который обеспечит налаживание переправ, по которым можно будет перебросить уже более тяжёлую технику», — пояснил Багдасаров в беседе с «РИА Новости».

По его словам, если перебрасывать такие машины группами по 50 единиц, то уже скоро на противоположном берегу будет целая рота, а спустя час — уже две. Экипаж каждой машины — пять человек. В течение дня будет расширен плацдарм, а к концу суток налажены понтонно-мостовые переправы. Размещение двигателя позволяет амфибии «прыгать» в воду с невысокого обрыва.

Багдасаров добавил, что «Тритон» экономичен, десять таких машин по цене соответствуют одному бронетранспортёру. Предполагается, что «Арго» сможет выпускать по 500 «Тритонов» в год.

Испытания первого опытного образца «Тритона», который сейчас собирают, должны начаться в мае–июле. Прототип машины в апреле представят на выставке «Экспотехностраж-2024» в Санкт-Петербурге, а готовый вездеход — в августе на форуме «Армия-2024» в подмосковной Кубинке.

Прототипом для новой машины послужил транспортёр переднего края серии 967М, который в советский период выпускали на заводе ЛуАЗ в украинском Луцке.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Багдасаров рассказал о высокоманевренной вездеходной платформе «Сарацин», которую создали для работы мобильных боевых групп и сопровождения колонн бронетехники в зоне специальной военной операции.