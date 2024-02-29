Москва, 29 февраля, 2024, 07:54 — ИА Регнум. Министерством юстиции РФ разработан законопроект с внесением поправок в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которому предлагается установить штрафы в размере до 2 млн рублей для коллекторов за их навязчивое общение с гражданами, сообщили 29 февраля «Известия» со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции документ.

URA.RU/TASS

Так, для физических лиц предлагается ввести штраф в размере от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, должностных лиц — от 100 тыс. до 1 млн или дисквалификацию на срок до одного года, для юрлиц — до 2 млн рублей.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что принятие документа позволит усовершенствовать механизмы защиты прав граждан от недобросовестных действий в случае возврата просроченной задолженности, также это создаст условия для административного наказания.

Минюст считает необходимым предусмотреть для коллекторов отдельные штрафы за невыполнение решений органов исполнительной власти об ограничении способов взаимодействия с должником. За это должностным лицам может грозить штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей или дисквалификация сроком до одного года, для юрлиц штраф составит от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

Инициативу могут внести на рассмотрение правительства уже в марте, Госдумы — в октябре текущего года, указали в издании.

Как сообщало ИА Регнум, в России в январе 2024 года впервые возбудили уголовное дело против коллекторов по новой статье 172.4 УК РФ о нарушениях при возврате просроченной задолженности, рассказал директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов. По его словам, её ввели в июле 2023 года после указа президента России Владимира Путина.

В мае 2022 года судебные приставы Оренбургской области привлекли к административной ответственности московскую коллекторскую организацию за неправомерное «перекладывание долга». Оренбурженка пожаловалась на незнакомцев, которые представлялись судебными приставами и требовали погасить задолженность бывшего мужа. Когда женщине сказали о планах по аресту имущества у неё дома, поскольку её адрес указан в качестве места жительства должника, то напуганная горожанка обратилась к сотрудникам УФССП. Приставы провели проверку, по результатам которой за нарушения при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности коллектора оштрафовали на 50 тыс. рублей.