Москва, 29 февраля, 2024, 07:50 — ИА Регнум. Подписание Францией и Германией соглашения о безопасности с киевским режимом не влияет на отношения с Россией. Они и так уже на низком уровне. Об этом сказала «РИА Новости» официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

Дипломат пояснила, что хуже, чем есть сейчас, уже не будет.

«К сожалению, на отношения мало что может повлиять в худшую сторону. Они и так находятся на беспрецедентно низком уровне», — сказала она.

По словам Захаровой, «бывшие партнёры оставили на задворках истории объёмный багаж масштабного взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, накопленный несколькими поколениями».

Российский дипломат подчеркнула, что это не выбор России — два года страны НАТО, особенно Германия, накачивают Киев смертоносными системами, обучают военных, способствуя эскалации боевых действий.

«Всё это делает их прямыми соучастниками деяний киевского режима», — заявила Мария Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, немецкий таблоид Bild опубликовал теоретический план нападения России на страны НАТО. Журналисты издания ссылаются на правительственный документ, который был представлен парламенту.

Под нападением российской стороны имеется в виду «фундаментальное изменение ситуации с безопасностью для всей Европы». И это «нападение» предполагает четыре фазы.

Спецоперация России проводится исключительно для защиты собственных исторических земель, нападать на Европу Москва не планирует. Своим мнением в интервью Sud Radio поделился генерал ВС Франции в отставке, вице-президент исследовательского центра GEOPRAGMA Жан-Бернар Пинатель.

Заключённые между Киевом и странами Запада соглашения по безопасности ничего по существу не меняют, заявила Мария Захарова. В этих соглашениях лишь констатируется давно происходящее на практике, речь идёт о масштабной военно-технической и финансовой помощи киевскому режиму, добавила официальный представитель МИД России.