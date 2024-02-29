Наступивший, 736-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием об уничтожении группы диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Тендровской косе в Херсонской области. Информацию 29 февраля подтвердили сразу несколько источников среди российских военкоров и украинских интернет-ресурсов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Так, в заявлении сил специальных операций ВСУ (ССО ВСУ) сказано, что ликвидированные украинцы служили в элитном 73-м морском центре специальных операций. Точное количество погибших не называется.

«Один из военнослужащих попал в плен, три скоростные лодки иностранного производства взяты в качестве трофея», — информирует Telegram-канал «Военный обозреватель». Отмечается, что диверсанты попали в грамотно организованную засаду.

Остров Тендровская коса расположен вблизи северо-западного побережья Чёрного моря. О провале операции ВСУ на острове известил также 28 февраля глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Тем временем мотострелкам удалось занять и закрепиться на опорных пунктах в Работино (Запорожская область). Штурм провели военнослужащие гвардейского мотострелкового полка Южного военного округа (ЮВО).

На донецком участке фронта штурмовики Су-25 ВКС России поразили опорные пункты, скопления живой силы и бронированной техники ВСУ 122-мм ракетами С-13 «Тулумбас».

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