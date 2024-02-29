Лондон, 29 февраля, 2024, 05:54 — ИА Регнум. Положение ВСУ в зоне боевых действий очень тяжёлое. Об этом свидетельствуют паника и заявления французского президента Эммануэля Макрона, который тайно получает дополнительную информацию из Киева, сказал британский военный эксперт Александр Меркурис.

Официальное интернет-представительство президента России Эммануэль Макрон

По мнению Меркуриса, именно этим объясняются растиражированные идеи Макрона отправить войска НАТО на Украину.

«Люди, которые впадают в панику, совершают невероятно безрассудные, опасные поступки. Меня нисколько не удивляет, что именно Макрон выступает за это», — сказал военный эксперт в эфире YouTube-канала Duran.

Александр Меркурис добавил, что союзники киевского режима осознают потерю контроля над ситуацией на Украине, и это их очень пугает.

Как сообщало ИА Регнум, депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что народ Франции стал заложником нацистского режима во главе с Владимиром Зеленским.

Предложение Макрона по отправке войск украинской армии «мертво и неосуществимо», а отправка французских войск на Украину будет расценена как её оккупация, считает Шеремет.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь на заседании Сената 28 февраля заявил, что французские солдаты вполне могли бы отправиться на Украину для защиты её границ.