Эксперт Меркурис объяснил панику Макрона плохими новостями из Киева
Лондон, 29 февраля, 2024, 05:54 — ИА Регнум. Положение ВСУ в зоне боевых действий очень тяжёлое. Об этом свидетельствуют паника и заявления французского президента Эммануэля Макрона, который тайно получает дополнительную информацию из Киева, сказал британский военный эксперт Александр Меркурис.
По мнению Меркуриса, именно этим объясняются растиражированные идеи Макрона отправить войска НАТО на Украину.
«Люди, которые впадают в панику, совершают невероятно безрассудные, опасные поступки. Меня нисколько не удивляет, что именно Макрон выступает за это», — сказал военный эксперт в эфире YouTube-канала Duran.
Александр Меркурис добавил, что союзники киевского режима осознают потерю контроля над ситуацией на Украине, и это их очень пугает.
Как сообщало ИА Регнум, депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что народ Франции стал заложником нацистского режима во главе с Владимиром Зеленским.
Предложение Макрона по отправке войск украинской армии «мертво и неосуществимо», а отправка французских войск на Украину будет расценена как её оккупация, считает Шеремет.
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь на заседании Сената 28 февраля заявил, что французские солдаты вполне могли бы отправиться на Украину для защиты её границ.