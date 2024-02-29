Вашингтон, 29 февраля, 2024, 04:38 — ИА Регнум. Митч Макконнелл планирует уйти с поста лидера Республиканской партии в Сенате США, заявил 28 февраля на заседании верхней палаты Конгресса 82-летний законодатель.

Gage Skidmore Митч Макконнелл

«Это будет мой последний срок пребывания на посту лидера республиканцев. Я никуда не ухожу ни в какое ближайшее время», — сказал он.

По его словам, новую кандидатуру представители фракции изберут в ноябре. К работе лидер республиканцев приступит не раньше января 2025 года, добавил Макконнелл.

При этом он не готов прекращать работу в верхней палате Конгресса раньше отведённого ему срока, истечёт который только в 2027 году.

Как сообщало ИА Регнум, лидер республиканцев, сенатор от штата Кентукки Митч Макконнелл заседает в Сенате около 40 лет. В начале 2023 года он упал во время званого ужина и ушибся головой. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга. Тогда ему предложили уйти в отставку, но он наотрез отказался. После длительного лечения Макконнелл вернулся в Сенат, но периодически стал попадать в неудобные ситуации. Он вдруг стал растерянным и перестал понимать, где находится, такое происходило даже на пресс-конференциях. Макконнелл застывал и не мог ответить на вопросы журналистов.