Москва, 29 февраля, 2024, 04:34 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что народ Франции стал заложником нацистского режима во главе с Владимиром Зеленским.

Krym.er.ru Михаил Шеремет

По словам парламентария, предложение президента Франции Эммануэля Макрона по отправке войск украинской армии «мертво и неосуществимо».

«Отправка французских войск на Украину будет расценена как её оккупация, а Франция воспринята как агрессор и сторона конфликта», — цитирует Шеремета «РИА Новости».

Депутат уверен, что это не спасёт утопающего и готового хвататься за любую соломину Зеленского, и заграница ему не поможет.

«Французам ещё предстоит познать разочарование от украинского режима, которое уже настигло соседнюю Польшу», — добавил Михаил Шеремет.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Франции Габриэль Атталь на заседании Сената 28 февраля заявил, что французские солдаты вполне могли бы отправиться на Украину для защиты её границ.

Макрон по итогам встречи по Украине в Париже, состоявшейся 26 февраля, заявил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки военных в зону украинского конфликта, но не пришли к общему мнению.

Украинским войскам нужны боеприпасы, а не бойцы из стран НАТО. Об этом 28 февраля заявил бывший боксёр Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко.

Он также пожаловался на то, что мир бросает Украину и не даёт достаточного количества оружия.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Москва будет рассматривать участие западных военных в конфликте на Украине как прямую эскалацию. Также она обратила внимание, что слова Макрона о возможной отправке войск на Украину вызвали шок в государствах НАТО.