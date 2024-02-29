Москва, 29 февраля, 2024, 04:04 — ИА Регнум. Зал московского Гостиного двора, где 29 февраля в 12:00 состоится послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, уже готов. Организаторы занимаются подготовкой места для оркестра, который ежегодно исполняет российский гимн.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Послание президента Федеральному собранию

Отмечается, что музыканты займут почётное место в зале Гостиного двора.

«Стулья для музыкантов и пюпитры для нот уже расставлены. Идут последние приготовления — проверка звука и света», — сообщило «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, 29 февраля в 12:00 мск состоится ежегодное обращение российского президента к Федеральному собранию.

В 2023 году глава государства обратился к парламентариям 21 февраля. В Кремле отметили, что в 2024 году на мероприятии будут присутствовать некоторые зарубежные представители СМИ, также приглашены участники спецоперации.

Посетителям послания запретили проносить на мероприятие 26 предметов. Перечень доступен для аккредитованных журналистов.

Владимир Путин на заседании форума «Сильные идеи для нового времени» заявил, что в послании к Федеральному собранию поставит задачи на ближайшие шесть лет.