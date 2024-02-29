Москва, 29 февраля, 2024, 03:52 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту смерти пациента после операции в клинике пластической хирургии в Москве. Об этом сообщила СМИ старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

Tambov.gov.ru Койка в больнице

Следователи ведут доследственную проверку, председатель ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад.

Установлено, что 35-летний мужчина умер через десять дней после операции, которую проводили 16 февраля в частной клинике. Его выписали, а через три дня ему стало плохо. Он вновь обратился в клинику, где впал в кому и не приходя в сознание умер.

В медучреждении провели обыск, изъяли служебную и медицинскую документацию, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская, добавили в СК РФ.

По информации СМИ, мужчину оперировали в клинике Тимура Хайдарова IQ Plastique. Кто проводил операцию, не уточняется, но есть предположения, что не сам владелец клиники.

Также СМИ написали, что погиб продюсер Пётр Гаврилов, которому в клинике сделали операцию на желудке.

Как сообщало ИА Регнум, в московской клинике «Фрау клиник» в Пуговишниковом переулке после подтяжки лица умерла 64-летняя пациентка. По предварительной информации, у пожилой пациентки оторвался тромб после операции.

В январе 2022 года пациентка одной из частных клиник в Москве умерла во время липосакции, 28-летней девушке стало плохо во время процедуры. Сотрудники медцентра попытались ее реанимировать, но спасти не смогли.

Обвинение в оказании услуг, которые привели к смерти человека, предъявили бывшему генеральному директору частной московской клиники «Медицина 24/7» Олегу Серебрянскому.

По данным следствия, в клинике лечили больных с острым инсультом без соответствующей лицензии. Инцидент, ставший поводом для уголовного дела, произошёл с пожилой женщиной с инфарктом миокарда. В клинике ей не смогли оказать помощь из-за отсутствия необходимого оборудования, из-за чего она скончалась. СК возбудил дело, а Росздравнадзор приостановил работу клиники, после чего Серебрянский покинул Россию. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.