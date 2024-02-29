Брюссель, 29 февраля, 2024, 03:20 — ИА Регнум. Участники террористической организации BYPOL, созданной бывшими силовиками правоохранительных органов Белоруссии, близкой к оппозиции, тренируются на польских полигонах, чтобы провести военный переворот в республике. Об этом сообщил бельгийский телеканал VRT со ссылкой на лидера организации Александра Азарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Издание отметило, что BYPOL поддерживает лидера демократической оппозиции Светлану Тихановскую.

«Группа бывших белорусских полицейских и военных заявляет, что у них есть план по свержению президента Александра Лукашенко, который правит республикой с 1994 года», — написали авторы.

Азаров работал в спецслужбах Белоруссии, но по собственным убеждениям уволился, сбежал на Украину, а потом в Польшу, где и организовал BYPOL.

Членов организации, а это сотни человек, обучают бывшие спецназовцы в лагерях польской армии.

Как сообщало ИА Регнум, организация BYPOL, созданная экс-сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии, взяла на себя ответственность за диверсию против самолёта дальнего радиолокационного обнаружения А-50 ВКС РФ на белорусском аэродроме Мачулищи в феврале 2023 года. Атака на самолёт была совершена с использованием беспилотников.

Лукашенко заявлял ранее о подготовке в западных странах вторжения на территорию Белоруссии. По его словам, «беглых белорусов» там не жалеют и превращают в боевиков для будущего нападения. Бывший заместитель польского министра обороны Вальдемар Скшипчак говорил, что Варшава ожидает вооружённого переворота в Белоруссии и готовится поддержать противников действующей белорусской власти военными способами.