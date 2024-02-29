В Польше террористы тренируются для проведения переворота в Белоруссии
VRT: экс-военные тренируются в Польше для осуществления переворота в Белоруссии
Брюссель, 29 февраля, 2024, 03:20 — ИА Регнум. Участники террористической организации BYPOL, созданной бывшими силовиками правоохранительных органов Белоруссии, близкой к оппозиции, тренируются на польских полигонах, чтобы провести военный переворот в республике. Об этом сообщил бельгийский телеканал VRT со ссылкой на лидера организации Александра Азарова.
Издание отметило, что BYPOL поддерживает лидера демократической оппозиции Светлану Тихановскую.
«Группа бывших белорусских полицейских и военных заявляет, что у них есть план по свержению президента Александра Лукашенко, который правит республикой с 1994 года», — написали авторы.
Азаров работал в спецслужбах Белоруссии, но по собственным убеждениям уволился, сбежал на Украину, а потом в Польшу, где и организовал BYPOL.
Членов организации, а это сотни человек, обучают бывшие спецназовцы в лагерях польской армии.
Как сообщало ИА Регнум, организация BYPOL, созданная экс-сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии, взяла на себя ответственность за диверсию против самолёта дальнего радиолокационного обнаружения А-50 ВКС РФ на белорусском аэродроме Мачулищи в феврале 2023 года. Атака на самолёт была совершена с использованием беспилотников.
Лукашенко заявлял ранее о подготовке в западных странах вторжения на территорию Белоруссии. По его словам, «беглых белорусов» там не жалеют и превращают в боевиков для будущего нападения. Бывший заместитель польского министра обороны Вальдемар Скшипчак говорил, что Варшава ожидает вооружённого переворота в Белоруссии и готовится поддержать противников действующей белорусской власти военными способами.