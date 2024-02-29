Москва, 29 февраля, 2024, 03:05 — ИА Регнум. Посетителям послания президента Владимира Путина Федеральному собранию запретили проносить на мероприятие 26 предметов. Перечень доступен для аккредитованных журналистов, сообщается в материалах к мероприятию.

Kremlin.ru Послание Владимира Путина Федеральному собранию

В частности участникам послания не разрешили проносить оружие, колющие и режущие предметы, пиротехнику, алкоголь, средства маскировки, бронежилеты, любого вида беспилотники, флаги и баннеры (кроме небольших плакатов формата А4), электронные сигареты (вейпы), еду, бутылки и контейнеры для продуктов.

Взять с собой допустят религиозные книги для личного использования, карманные зажигалки и лекарства в заводской упаковке.

Аккредитованным представителям СМИ разрешат проносить оборудование для фото — и видеосъёмки.

Как сообщало ИА Регнум, 29 февраля в 12:00 мск состоится ежегодное обращение российского президента к Федеральному собранию. По традиции Владимир Путин выступает с ним в начале года. В 2023 году глава государства обратился к парламентариям 21 февраля. Оглашение состоялось в Гостином дворе и продолжалось в течение 1 часа 45 минут. В Кремле отметили, что в 2024 году на мероприятии будут присутствовать некоторые зарубежные представители СМИ, также приглашены участники СВО.

Владимир Путин на заседании форума «Сильные идеи для нового времени» заявил, что в послании к Федеральному собранию поставит задачи на ближайшие шесть лет.

Московский департамент транспорта предупредил об ограничении движения в центре столицы 29 февраля в связи с ежегодным посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Автомобилистам рекомендовали заранее выстраивать маршрут и использовать для поездок городской транспорт.