Москва, 29 февраля, 2024, 02:46 — ИА Регнум. Владелица кофеен в Люберцах Алёна Бойко-Полякевич, которая не пускала в свои заведения участников спецоперации, негативно о них говорила, этим оскорбила всех российских военнослужащих, в том числе погибших и оставшихся с серьёзными увечьями. Об этом ветеран боевых действий Алексей Лисицын написал в своём заявлении в Следственный комитет РФ. О фактах унижения военных он узнал из социальной сети, где женщина сама об этом говорила и писала.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

По словам участника СВО, он обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой обратить пристальное внимание на этот случай.

«Считаю, что это преступление. Недопустимо порочить честь людей, которые защищают Родину. Мне до слёз обидно, потому что мои товарищи отдали свои жизни за то, чтобы у неё был свой бизнес, а она нас же и оскорбляет», — цитирует ветерана телеканал «360».

При этом Алексей Лисицын не отрицает, что у ребят, вернувшихся из зоны боевых действий по понятным причинам могут быть психические проблемы и это нужно понимать, а не проявлять хамство и агрессию.

«Я никого не прикрываю, но если агрессия и оскорбления армии и страны происходят просто так, то с этих людей надо спрашивать», — заявил ветеран СВО.

Мужчина также сказал, что никакой ненависти к хозяйке кафе он не испытывает. Лисицын пожелал ей «трезвости ума и покаяния».

Как сообщало ИА Регнум, Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела после инцидента в подмосковных Люберцах, где владелица кафе не пускала участников спецоперации в заведение.

Хозяйку двух кофеен Алёна Бойко-Полякевич оштрафовали на 45 тыс. рублей за дискредитацию Вооружённых сил России.

Женщина открыто выступала в соцсетях против спецоперации и смеялась над российскими бойцами. Она с гордостью рассказывала, как не пускала в свои заведения военных, нелестно высказывалась и о России.