Вашингтон, 29 февраля, 2024, 02:14 — ИА Регнум. Терапевт президента США Кевин О’Коннор раскрыл результаты медицинского обследования, в котором у Джо Байдена выявили различные недуги. Заключение доктора распространила администрация главы Белого дома.

(сс) The White House Президент США Джо Байден в Овальном кабинете

В документе говорится, что у Байдена выявили «обструктивное апноэ во сне», проявляемое прекращением лёгочной вентиляции, это может способствовать нарушению памяти, снижению работоспособности и ухудшению интеллекта. Также у американского лидера подтвердилось заболевание желудочно-кишечного тракта, проявляемое у президента США в виде «учащённого прочищения горла».

Кроме того, в заключении отмечены актинические изменения. При этом, по заключению врача, у Байдена отсутствуют тремор, синюшность, цианоз и отеки. Черепно-мозговые нервы и вестибулярная функция находятся в норме, указал терапевт.

Врач назвал Байдена «здоровым, активным и крепким 81-летним мужчиной». Он в состоянии исполнять свои обязанности в полном объёме и без исключений, заверил О’Коннор.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля Джо Байден проходил очередное медобследование в центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. По данным пресс-пула Белого дома, осмотр продолжался почти 2,5 часа. Байден заявил, что у него всё замечательно, врачи не выявили ничего нового по сравнению с 2023 годом.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для журналистов заявила, что медобследование президента США не определяло его умственные способности. По её словам, Джо Байдену не нужна такая оценка, с этим также согласны врачи. Глава Белого дома «проходит проверку на умственные способности ежедневно», исполняя свои служебные обязанности, любая «15-минутная клиническая проверка» не обнаружила бы никаких отклонений, заключила Жан-Пьер.