Хельсинки, 29 февраля, 2024, 01:20 — ИА Регнум. Финляндия не ограничивала возможности использования оружия, которое передала Киеву в качестве военной помощи, в том числе по нанесению ударов по российским объектам. Об этом финскому телевидению Yle заявил председатель парламентского комитета по обороне Юкка Копра.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

По словам политика, власти страны никаких ограничений не устанавливали, а значит, «Украина должна иметь право применять это оружие против военных целей и на российской земле».

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен пояснил, что ограничения на применение оружия установили в основном страны, которые поставили Киеву системы вооружения большой дальности, Финляндия таких не выделяла.

С февраля 2022 года Финляндия поставила ВСУ 22 пакета военной помощи, общей стоимостью около 1,8 млрд евро, уточнили в минобороны страны.

Как сообщало ИА Регнум, поставки западными странами вооружения киевскому режиму являются нарушением норм международного права. Об этом 28 февраля заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Он отметил, что ещё десять лет назад у ВСУ не было такого количества вооружения из стран НАТО, но по прошествии времени ситуация изменилась.

По словам Бастрыкина, для обстрелов гражданских объектов боевики используют реактивные системы залпового огня HIMARS и Vampire натовского производства, артиллерийские системы М777, в том числе кассетные боеприпасы.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании девятой по счёту коалиции в ЕС для поставок вооружения Украине и рассказал, что она займётся снабжением ВСУ ракетами среднего и дальнего действия.

Финский наёмник погиб в зоне проведения спецоперации на Украине.