Херсон, 29 февраля, 2024, 01:13 — ИА Регнум. Военнослужащие РФ ликвидировали украинскую диверсионную группу при попытке высадиться на Тендровской косе на юге Херсонской области. Об этом 28 февраля сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА Регнум Потери ВСУ

«Диверсионная группа элитного 73-го морского центра ВМС Украины пыталась высадиться на Тендровской косе в Херсонской области, но была практически полностью уничтожена русскими воинами», — написал Рогов в Telegram-канале.

Остров Тендровская коса расположен вблизи северо-западного побережья Чёрного моря. Он возник в результате морской аккумуляции песка и ракушечника. Поверхность косы низменная. От материка косу отделяет Тендровский залив.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля в Минобороны России объявили об улучшении положения российских войск на купянском и донецком направлениях. Также удалось занять более выгодные позиции на херсонском направлении, где в результате активных действий российские подразделения нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 121-й бригады теробороны у населённых пунктов Приморское, Новопокровка Запорожской области и Дудчаны Херсонской области.

В феврале в Белоруссии задержали диверсантов на границе с Украиной, которые при помощи дронов перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий. Белорусский президент Александр Лукашенко уточнил, что среди задержанных были и белорусы. По его словам, подобное происходит два-три раза в неделю.