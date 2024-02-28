Москва, 29 февраля, 2024, 00:48 — ИА Регнум. Специалисты «Роскосмоса» зафиксировали утечку воздуха на борту Международной космической станции. Об этом 28 февраля сообщили в госкорпорации.

NASA МКС

«Специалисты фиксируют утечку воздуха на борту МКС. Экипаж проводит работы по поиску и устранению возможных мест утечки, а данные, поступающие с борта стации, передаются для анализа специалистам в штатном режиме», — пояснили в «Роскосмосе».

При этом в госкорпорации заверили, что экипажу и МКС из-за утечки воздуха ничего не угрожает.

Отмечается, что небольшая трещина находится «в кормовой части сервисного модуля», где происходит стыковка грузовых кораблей «Прогресс».

Специалисты «Роскосмоса» также пояснили, что устаревание конструкции станции и необходимость проведения ремонтно-восстановительных работ на борту занимают значительное количество времени экипажа.

Как сообщало ИА Регнум, утечка на МКС не представляет угрозы экипажу, полёт продолжается в обычном режиме, пояснил командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко, спецкор ТАСС на станции. Утечка воздуха произошла из переходной камеры служебного модуля «Звезда».

Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко побил мировой рекорд по суммарному пребыванию на орбите. По состоянию на 4 февраля он провёл в космосе в сумме 878 суток. За свою карьеру Кононенко совершает пятый космический полёт. Ожидается, что 5 июня он станет первым человеком, который проведёт в околоземном пространстве в сумме 1 тыс. суток.