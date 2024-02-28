В Германии опубликовали план нападения России на НАТО
Bild опубликовал четырёхэтапный теоретический план «нападения» России на НАТО
Берлин, 29 февраля, 2024, 00:30 — ИА Регнум. Немецкий таблоид Bild опубликовал теоретический план нападения России на страны НАТО. Журналисты издания ссылаются на правительственный документ, который был представлен парламенту.
По версии издания, под нападением российской стороны имеется ввиду «фундаментальное изменение ситуации с безопасностью для всей Европы». И это «нападение» предполагает четыре фазы.
В первой фазе подразумевается массовая кампания дезинформации, особенно в СМИ и социальный сетях.
«Задачей России на данном этапе будет разделение и дестабилизация общества, а также подрыв доверия жителей Европы к либеральной демократии. Ожидаются кибератаки и нападения на объекты критической инфраструктуры. Все операции будут носить скрытый характер», — пояснили авторы.
Вторая фаза включает крупные маневры ВС РФ на границах НАТО с расчётом на то, что альянс ответит развертыванием своих войск на восточной границе. Также не исключаются выведение из строя спутников в космосе и нападение на химические предприятия и атомные реакторы в ФРГ. В общем такие действия, по мнению издания, приведут к потоку первых беженцев.
Третья фаза предполагает непосредственное нападение России на страны НАТО, а также серии точечных ударов по Германии и массовое выведение из строя спутников.
Четвертая фаза, по версии таблоида, будет представлять собой прорыв российской армии к территории Германии. При этом атака будет на земле, в воздухе и на море. В космосе, по мнению авторов сценария, развернется конфликт глобального масштаба.
При этом России предрекают применение биологического, химического и тактического ядерного оружия, а также некого ядерного электромагнитного импульса на высоте 50 км над землей для выведения из строя всех электронных устройств.
Как сообщало ИА Регнум, в случае возможного конфликта с Россией из-за Украины НАТО может попытаться напасть на Калининград. Об этом 24 февраля написал обозреватель издания Asia Times Стефан Брайен.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что у Москвы нет никаких территориальных притязаний в Европе. Глава государства подчеркнул, что Россия может направить военных в Польшу исключительно в случае нападения последней.
Спецоперация России проводится исключительно для защиты собственных исторических земель, нападать на Европу Москва не планирует. Поделился своим мнением в интервью Sud Radio генерал ВС Франции в отставке, вице-президент исследовательского центра GEOPRAGMA Жан-Бернар Пинатель.