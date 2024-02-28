Берлин, 29 февраля, 2024, 00:30 — ИА Регнум. Немецкий таблоид Bild опубликовал теоретический план нападения России на страны НАТО. Журналисты издания ссылаются на правительственный документ, который был представлен парламенту.

Mailtoanton Флаги России и НАТО

По версии издания, под нападением российской стороны имеется ввиду «фундаментальное изменение ситуации с безопасностью для всей Европы». И это «нападение» предполагает четыре фазы.

В первой фазе подразумевается массовая кампания дезинформации, особенно в СМИ и социальный сетях.

«Задачей России на данном этапе будет разделение и дестабилизация общества, а также подрыв доверия жителей Европы к либеральной демократии. Ожидаются кибератаки и нападения на объекты критической инфраструктуры. Все операции будут носить скрытый характер», — пояснили авторы.

Вторая фаза включает крупные маневры ВС РФ на границах НАТО с расчётом на то, что альянс ответит развертыванием своих войск на восточной границе. Также не исключаются выведение из строя спутников в космосе и нападение на химические предприятия и атомные реакторы в ФРГ. В общем такие действия, по мнению издания, приведут к потоку первых беженцев.

Третья фаза предполагает непосредственное нападение России на страны НАТО, а также серии точечных ударов по Германии и массовое выведение из строя спутников.

Четвертая фаза, по версии таблоида, будет представлять собой прорыв российской армии к территории Германии. При этом атака будет на земле, в воздухе и на море. В космосе, по мнению авторов сценария, развернется конфликт глобального масштаба.

При этом России предрекают применение биологического, химического и тактического ядерного оружия, а также некого ядерного электромагнитного импульса на высоте 50 км над землей для выведения из строя всех электронных устройств.

Как сообщало ИА Регнум, в случае возможного конфликта с Россией из-за Украины НАТО может попытаться напасть на Калининград. Об этом 24 февраля написал обозреватель издания Asia Times Стефан Брайен.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что у Москвы нет никаких территориальных притязаний в Европе. Глава государства подчеркнул, что Россия может направить военных в Польшу исключительно в случае нападения последней.

Спецоперация России проводится исключительно для защиты собственных исторических земель, нападать на Европу Москва не планирует. Поделился своим мнением в интервью Sud Radio генерал ВС Франции в отставке, вице-президент исследовательского центра GEOPRAGMA Жан-Бернар Пинатель.