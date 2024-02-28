Вашингтон, 29 февраля, 2024, 00:05 — ИА Регнум. Власти США призывают Кишинёв и Тирасполь совместно работать над устранением разногласий и пристально отслеживают действия российской стороны в Приднестровье. Об этом 28 февраля сообщил пресс-секретарь Госдепартамента Мэттью Миллер.

Иван Шилов ИА REGNUM Приднестровье

«Мы продолжаем призывать Кишинёв и Тирасполь работать вместе и находить решения острых обеспокоенностей общин с обеих стороны», — пояснил Миллер.

Чиновник подчеркнул, что Госдеп США, с учётом «всё более агрессивной и дестабилизирующей роли России в Европе» очень пристально отслеживает действия РФ и общую ситуацию в Приднестровье.

Мэттью Миллер также заверил, что США окажет поддержку суверенитета и территориальной целостности Молдавии в международно признанных границах.

Как сообщало ИА Регнум, участники съезда депутатов всех уровней в Приднестровье, который состоялся 28 февраля, намерены привлечь внимание посредников к обострению в отношениях непризнанной республики с Молдавией. Об этом заявила зампредседателя Верховного совета (парламент) Приднестровья Галина Антюфеева.

28 февраля Приднестровье обратилось к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии. Решение об этом приняли участники съезда депутатов всех уровней, который прошёл в Тирасполе.

Приднестровская Молдавская Республика ждёт от РФ мер политического, дипломатического и финансового характера. Об этом заявил депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов.