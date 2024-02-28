Москва, 28 февраля, 2024, 23:28 — ИА Регнум. Экс-лидер ЛДПР Владимир Жириновский ещё в 2020 году говорил о попытках Молдавии и Запада провоцировать ситуацию в Приднестровье. Его заявление прозвучало в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Жириновский

Жириновский четыре года назад напомнил о нахождении в Молдавии большого количества оружия, которого хватило бы на всю третью мировую войну в Европе. Этот склад с вооружением, по его словам, нельзя уничтожать, Европа содрогнётся. В связи с этим склад с оружием должен находиться там по его прямому назначению, добавил Жириновский. В противном случае ответ России будет жёстким, заявил он.

«Надо заранее им сказать, что вы кровью умоетесь и не успеете добежать до кишинёвского аэропорта. И никто вас не защитит. Мы всех вас достанем. Это маленькая страна. Там два часа — и конец этой страны. И там стоят отборные наши войска, которые пол-Европы могут пропахать. Поэтому они должны сидеть скромно и не возникать», — отметил Жириновский.

Как сообщало ИА Регнум, ситуация с обострением отношений между Кишинёвом и Тирасполем стала ухудшаться с 2020 года, после того, как к власти в Молдавии пришла Майя Санду. Тирасполь обвинил Кишинёв в использовании уязвимого положения Приднестровья для блокирования поставок товаров и давления.

Приднестровье 28 февраля обратилось к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии. Соответствующее решение было принято участниками съезда депутатов всех уровней. Приднестровская Молдавская Республика ожидает от РФ мер политического, дипломатического и финансового характера, заявил депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов. Он отметил, что Кишинёв и стоящие за ним союзники намереваются обанкротить Приднестровье, подломить его бюджет, оставить регион у разбитого корыта, после чего «придушить Приднестровье политически».