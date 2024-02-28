Москва, 28 февраля, 2024, 23:17 — ИА Регнум. Утечка на Международной космической станции не представляет угрозы экипажу, полёт продолжается в обычном режиме. Об этом сообщил командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко, спецкор ТАСС на МКС.

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По словам Кононенко, действительно, произошла утечка воздуха из переходной камеры служебного модуля «Звезда». Командир успокоил, что это не представляет угрозы безопасности экипажа.

Космонавт занимается поиском и локализацией трещины, которая небольшого размера.

По словам командира, работы ведутся при поддержке специалистов с Земли.

«Есть план и методика поиска, а также всё необходимое оборудование. Спокойная, рутинная работа, требующая правильной техники выполнения поиска с использованием достаточно сложной аппаратуры», — пояснил Олег Кононенко.

Как сообщало ИА Регнум, специалисты «Роскосмоса» зафиксировали утечку воздуха на российском сегменте МКС 28 февраля.

9 октября 2023 года стало известно об утечке теплоносителя из резервного контура радиатора многоцелевого лабораторного модуля «Наука» российского сегмента МКС. В «Роскосмосе» заверили, что основной контур терморегулирования модуля работает в штатном режиме, а экипажу и МКС ничто не угрожает.

26 октября российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб более семи часов работали за пределами МКС. Космонавты отключили дополнительный теплообменник от наружных контуров теплового режима модуля «Наука», осмотрели и сфотографировали место утечки теплоносителя, а также выполнили ряд других работ.