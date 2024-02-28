Москва, 28 февраля, 2024, 23:11 — ИА Регнум. С 1 по 7 марта на Всемирном фестивале молодёжи (ВФМ) пройдет специальная детская программа «Начнём будущее вместе». Участниками мероприятия станут школьники в возрасте от 14 до 17 лет. Организаторами мероприятий выступили «Движение первых» и Образовательный центр «Сириус».

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров назвал участие детей и подростков в программе ВФМ уникальным событием в истории международного фестивального движения.

«Благодаря усилиям России 1000 талантливых школьников из 78 стран объединятся, чтобы разработать проекты для реализации в государствах — участницах ВФМ. Эти инициативы откроют новые перспективы сотрудничества между странами в науке и образовании, культуре, спорте, экологии, в сфере технологий и инноваций, гуманитарных наук и общественной деятельности», — добавил Гуров.

По его словам, созданные ребятами проекты станут проводником мирных инициатив России, которые обеспечат строительство справедливого будущего для всех стран и континентов. Программа также направлена на поддержку талантливой молодёжи, воспитание профессиональных и ответственных лидеров России и мира.

Всего заявки на участие подали школьники из более чем 144 стран. Среди иностранных претендентов отбор прошли 500 участников. Лидируют по количеству участников Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Армения, Бразилия, Сербия, Молдавия, Южная Осетия, Алжир, Египет, Абхазия, а также Пакистан. Россию представят 500 школьников и студентов среднего профессионального образования из всех регионов страны.

На протяжении недели участники будут работать в 18 лабораториях и мастерских, которым присвоены имена выдающихся исторических деятелей культуры, науки, искусства России. В каждой из них школьники и студенты создадут более 100 продуктов, а затем презентуют их на фестивале проектов. Все идеи и инициативы станут наследием ВФМ.

По окончании программы 100 школьников останутся в «Сириусе» на профильную смену «Глобальные большие вызовы» для работы над научными проектами.

Всемирный фестиваль молодёжи пройдёт в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодёжного сотрудничества. В 2024 году участие в мероприятии примут порядка 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтёрства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа и другом, из них 10 тысяч — иностранные участники.

Как сообщало ИА Регнум, около 300 тысяч человек из 190 стран мира подали заявки на участие во Всемирном фестивале молодёжи, который в текущем году пройдёт в Сочи, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в Калининграде.

Цель ВФМ — собрать на одной площадке российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтёрства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни.

Фестиваль организован «Росмолодежью», помощь окажут не менее 5 тысяч волонтёров со всей России, в том числе из новых регионов.