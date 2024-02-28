Париж, 28 февраля, 2024, 22:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь на заседании Сената 28 февраля заявил, что французские солдаты вполне могли бы отправиться на Украину для защиты её границ.

Alexis Sciard / Keystone Press Agency / Global Look Press Премьер-министр Франции Габриэль Атталь

«Когда мы говорим о французских военных, мы можем говорить о солдатах, занимающихся обучением, защитой «земля — воздух» или защитой границ», — пояснил Атталь.

Также чиновник отметил, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину нельзя назвать объявлением о каких-либо действиях.

Премьер подчеркнул, что страны ЕС решили пойти дальше в вопросе поставок вооружений украинской армии из-за «российской угрозы».

Как сообщало ИА Регнум, западные страны призывают к эскалации конфликта на Украине, а предложение президента Макрона об отправке военных из стран Евросоюза на Украину — это объявление войны России. Такое мнение озвучил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Макрон по итогам встречи по Украине в Париже, состоявшейся 26 февраля, заявил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки военных в зону украинского конфликта, но не пришли к общему мнению.

Никто из участников парижского саммита по Украине не поддержал идею президента Франции о возможной отправке военных в помощь Киеву. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал это предложение нецелесообразным, заявил журналистам на брифинге официальный представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт.

Крайне опасные заявления позволяют себе руководители Франции по поводу отправки на Украину военных из стран НАТО и передачи Киеву нового оружия. Об этом заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил 28 февраля, комментируя заявления французского президента Эммануэля Макрона об украинском конфликте.