Тирасполь ждёт помощи в связи с обострением отношений в Приднестровье
Тирасполь намерен привлечь внимание посредников к обострению в Приднестровье
Тирасполь, 28 февраля, 2024, 22:29 — ИА Регнум. Участники съезда депутатов всех уровней в Приднестровье, который состоялся 28 февраля, намерены привлечь внимание посредников к обострению в отношениях непризнанной республики с Молдавией. Об этом сообщила ТАСС зампредседателя Верховного совета (парламент) Приднестровья Галина Антюфеева.
Парламентарии выразили надежду, что на их решения отреагируют посредники на переговорах по приднестровскому урегулированию от ОБСЕ, России, Украины, а также наблюдатели от ЕС и США, которые гарантируют демократию и мир.
«Мы хотим, чтобы они обратили внимание на недопустимость тех мер, которые принимают власти Молдавии по отношению к нашей республике», — пояснила Антюфеева.
Ситуация с обострением отношений между Кишиневом и Тирасполем начала ухудшаться с 2020 года, после того, как президентом Молдавии стала Майя Санду. Тирасполь обвинил Кишинев в использовании уязвимого положения Приднестровья для блокирования поставок товаров и давления.
Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля Приднестровье обратилось к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии. Решение об этом приняли участники съезда депутатов всех уровней, который прошёл в Тирасполе.
Приднестровская Молдавская Республика, парламентарии которой обратились за помощью к России из-за экономической блокады со стороны Молдавии, ждёт от РФ мер политического, дипломатического и финансового характера. Об этом заявил депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов.
Парламентарий отметил, что Кишинёв и стоящие за ним союзники намереваются обанкротить Приднестровье, подломить его бюджет, оставить регион у разбитого корыта, после чего «придушить Приднестровье политически».
В Государственной думе России сообщили, что обращение депутатов Приднестровской Молдавской Республики к парламенту РФ будет рассмотрено по существу, как только поступит в ГД на основе консультаций с президентом России и Министерством иностранных дел страны.
МИД РФ в ответ на обращение ПМР с просьбой о помощи сообщил, что защита жителей Приднестровья — один из приоритетов России.
26 февраля заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что НАТО поддержит Молдавию в случае присоединения непризнанной Приднестровской Молдавской Республики к России.