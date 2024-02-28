Тирасполь, 28 февраля, 2024, 22:29 — ИА Регнум. Участники съезда депутатов всех уровней в Приднестровье, который состоялся 28 февраля, намерены привлечь внимание посредников к обострению в отношениях непризнанной республики с Молдавией. Об этом сообщила ТАСС зампредседателя Верховного совета (парламент) Приднестровья Галина Антюфеева.

Дмитрий Синица ИА Регнум

Парламентарии выразили надежду, что на их решения отреагируют посредники на переговорах по приднестровскому урегулированию от ОБСЕ, России, Украины, а также наблюдатели от ЕС и США, которые гарантируют демократию и мир.

«Мы хотим, чтобы они обратили внимание на недопустимость тех мер, которые принимают власти Молдавии по отношению к нашей республике», — пояснила Антюфеева.

Ситуация с обострением отношений между Кишиневом и Тирасполем начала ухудшаться с 2020 года, после того, как президентом Молдавии стала Майя Санду. Тирасполь обвинил Кишинев в использовании уязвимого положения Приднестровья для блокирования поставок товаров и давления.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля Приднестровье обратилось к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии. Решение об этом приняли участники съезда депутатов всех уровней, который прошёл в Тирасполе.

Приднестровская Молдавская Республика, парламентарии которой обратились за помощью к России из-за экономической блокады со стороны Молдавии, ждёт от РФ мер политического, дипломатического и финансового характера. Об этом заявил депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов.

Парламентарий отметил, что Кишинёв и стоящие за ним союзники намереваются обанкротить Приднестровье, подломить его бюджет, оставить регион у разбитого корыта, после чего «придушить Приднестровье политически».

В Государственной думе России сообщили, что обращение депутатов Приднестровской Молдавской Республики к парламенту РФ будет рассмотрено по существу, как только поступит в ГД на основе консультаций с президентом России и Министерством иностранных дел страны.

МИД РФ в ответ на обращение ПМР с просьбой о помощи сообщил, что защита жителей Приднестровья — один из приоритетов России.

26 февраля заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что НАТО поддержит Молдавию в случае присоединения непризнанной Приднестровской Молдавской Республики к России.