Рамалла , 28 февраля, 2024, 22:22 — ИА Регнум. Израиль и палестинское движение ХАМАС договорились о транспортировке гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщил 28 февраля телеканал Al Arabiya.

Mohammed Talatene/dpa/globallookpress.com

«Достигнуто принципиальное соглашение между движением и Израилем о доставке [гуманитарной] помощи в Газу», — привёл телеканал слова представителя руководства палестинского движения.

При этом детали договоренностей между сторонами конфликта не уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля издание The Jerusalem Post со ссылкой на заявление канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху проинформировало о плане по эвакуации мирного населения города Рафаха на юге сектора Газа из зоны боевых действий и по доставке гуманитарных грузов в анклав, который представила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) военно-политическому кабинету страны.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху подчеркнул важность предстоящей операции. По его словам, вероятная пауза в боевых действиях лишь отсрочит эту миссию. Нетаньяху заявил, что с момента начала операции в Рафахе до завершения фазы боевых действий останутся не месяцы, а недели.

В конце декабря 2023 года в сектор Газа въехал 81 грузовик с продовольствием и медикаментами. Машины прибыли через КПП «Керем-Шалом» из Израиля и через контрольно-пропускной пункт «Рафах» из Египта. В ООН отметили, что этого объёма недостаточно.