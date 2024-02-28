Москва, 28 февраля, 2024, 21:56 — ИА Регнум. Бывшего председателя Совета Министров СССР, экс-сенатора Николая Рыжкова похоронят 1 марта на Троекуровском кладбище, сообщил 28 февраля пресс-секретарь лидера КПРФ Геннадия Зюганова и фракции коммунистов в Госдуме Александр Ющенко.

Илья Питалев / РИА Новости Экс-сенатор Николай Рыжков

«Похороны Николая Ивановича Рыжкова состоятся 1 марта. Прощание и отпевание пройдут в храме Христа Спасителя. Похороны запланированы на Троекуровском кладбище», — сказал Ющенко ТАСС.

Глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко уточнил, что сенаторы поедут организованно от здания верхней палаты парламента на траурную церемонию прощания с Рыжковым, которая состоится в 11:00 мск в храме Христа Спасителя. Там же с 12:30 до 13:15 будет проходить отпевание экс-премьера СССР.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о смерти Николая Рыжкова. Она назвала его человеком особенной судьбы и государственным деятелем уникального масштаба.

Матвиенко добавила, что давно была знакома с Рыжковым и долго работала с ним в Совете Федерации. Она назвала его смерть большим личным потрясением.