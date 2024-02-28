Москва, 28 февраля, 2024, 21:04 — ИА Регнум. Движение транспорта на нескольких улицах в центре Москвы 29 февраля будет закрыто в связи с ежегодным посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта.

Максим Блинов/РИА Новости

Так, 29 февраля с 05:00 до окончания мероприятия будет временно закрыто движение на улице Варварка от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста, на улице Ильинка от Новой площади до Красной площади, на улице Москворецкой от Большого Каменного моста до Кремлевской набережной, на площади Васильевский спуск, на Большом Москворецком мосту от улицы Варварка до Лубочного переулка, в проезде от улицы Ильинка до улицы Варварка.

Кроме того, с 00:01 до окончания послания президента будет временно запрещена парковка на улицах Ильинка, Варварка и Москворецкая.

Департамент транспорта рекомендует автомобилистам выстраивать маршрут заранее и использовать городской транспорт для поездок в центр Москвы.

Как передавало ИА Регнум, ежегодное обращение Путина к Федеральному собранию состоится в четверг 29 февраля в 12:00 по московскому времени. Президент традиционно выступает с ним в начале года.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил, что некоторые зарубежные представители СМИ будут присутствовать на послании президента. Кроме того, на мероприятие будут приглашены участники СВО.

Ранее Владимир Путин уточнял, что в послании к Федеральному собранию поставит задачи на следующие шесть лет.