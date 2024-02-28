Москва, 28 февраля, 2024, 20:48 — ИА Регнум. Специалисты Роскосмоса зафиксировали утечку воздуха на российском сегменте МКС, сообщила корпорация 28 февраля.

NASA

Экипажу МКС, как и самой станции, ничто не угрожает, сказано в сообщении. Экипаж регулярно проводит работы по поиску и устранению возможных мест утечки, а данные передаются на землю в штатном режиме, сообщила пресс-служба корпорации.

«Специалисты фиксируют утечку воздуха на борту МКС. Экипаж регулярно проводит работы по поиску и устранению возможных мест утечки, а данные, поступающие с борта стации, передаются для анализа специалистам в штатном режиме. Экипажу и станции ничего не угрожает», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 9 октября 2023 года стало известно об утечке теплоносителя из резервного контура радиатора многоцелевого лабораторного модуля «Наука» российского сегмента МКС. В «Роскосмосе» заверили, что основной контур терморегулирования модуля работает в штатном режиме, а экипажу и МКС ничто не угрожает.

26 октября российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб более семи часов работали за пределами МКС. Космонавты отключили дополнительный теплообменник от наружных контуров теплового режима модуля «Наука», осмотрели и сфотографировали место утечки теплоносителя, а также выполнили ряд других работ.