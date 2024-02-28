Москва, 28 февраля, 2024, 20:45 — ИА Регнум. На II Большом круге российского казачества, который прошёл в зале церковных соборов храма Христа Спасителя в Москве, казаки-делегаты приняли решение поддержать курс президента России Владимира Путина, сообщается в Telegram-канале казачества.

Российскоее казачество

В мероприятии приняли участие более 1100 казаков-делегатов от всех российских казачьих обществ, а также всех казачьих общественных организаций.

Атаман Всероссийского казачьего общества казачий генерал Виталий Кузнецов в ходе своего выступления отметил, что сейчас в России происходит переломный исторический момент и все решения и поступки будут влиять на будущие поколения россиян.

«Наш президент внёс огромный вклад в возрождение и развитие российского казачества, в восстановлении его сплочённости в деле защиты России, её интересов в мире!» — сказал он.

На мероприятии казаки-делегаты приняли Резолюцию II Большого круга. За неё казаки-делегаты проголосовали единогласно. Этот документ определяет стратегические цели и приоритетные направления деятельности российского казачества на ближайшие годы.

Как передавало ИА Регнум, Кузнецов в первые дни января побывал в казачьих подразделениях на артёмовском направлении. Он ознакомился с ситуацией на фронте и вручил особо отличившимся казакам-добровольцам батальона «Терек» награды.

Глава государства в приветствии участникам IV Всероссийского слёта казачьей молодёжи отмечал самоотверженность молодых казаков, находящихся зоне спецоперации. По словам президента, казачество сохраняет духовно-нравственные, патриотические традиции.

Известно, что на базе войсковых казачьих обществ создали добровольческие казачьи отряды «Таврида», «Терек», «Ермак», «Тигр», «Дон».