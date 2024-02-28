Тула, 28 февраля, 2024, 20:04 — ИА Регнум. Новейшую реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Возрождение» заметили в ролике Министерства обороны о визите главы ведомства Сергея Шойгу на предприятия ВПК в Тульской области, размещённом 28 февраля в Telegram-канале Минобороны.

кадр из видео

РСЗО «Возрождение» — двухкалиберная система, которая способна действовать также в качестве минного заградителя. Предполагается, что часть направляющих иного калибра будут предназначены для запуска ракет с минами.

Министр обороны в ходе своего визита на предприятия ОПК в Тульской области осмотрел новую систему защиты радиолокационных комплексов, сообщил, что всю российскую бронетехнику предполагается оснастить дополнительной бронезащитой, и потребовал от производителей РСЗО и боеприпасов ускорить поставки этих видов вооружения.

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Как сообщало ИА Регнум, о создании новейшей двухкалиберной РСЗО сообщил в декабре 2023 года глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Установка, которую создают на основе инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие», сможет использовать ракеты с минами и боеприпасы от РСЗО «Ураган» или тяжёлых огнемётных систем.

ВСУ ждут большие проблемы из-за начала производства Россией новейших мобильных РСЗО «Возрождение», их способность одновременно запускать ракеты и ставить минные поля не предвещает киевской армии ничего хорошего, отмечал ранее в своей статье для издания Interia военный обозреватель Марцин Яблонски.