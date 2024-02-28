Лондон, 28 февраля, 2024, 20:03 — ИА Регнум. Король Великобритании Карл III начал подготовку к передаче короны наследнику раньше, чем ожидалось, пишет издание Daily Mirror со ссылкой на эксперта по британской королевской семье Тома Квинна.

globallookpress.com Карл III

По его словам, планы наследования стали разрабатываться вскоре после того, как Карл III заболел раком.

Квинн считает, что планирование держат в секрете от младшего сына короля принца Гарри из-за его репутации. Придворные опасаются, что в случае обиды или недовольства он может обо всём рассказать прессе.

Также эксперт отметил, что до болезни короля вопросы наследования не предполагалось обсуждать еще по меньшей мере десять лет. Это может свидетельствовать об опасности заболевания, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года Карл обратился к врачам из-за проблем с простатой. 26 января его госпитализировали, а через несколько дней после проведения процедур выписали из больницы.

В начале февраля сообщалась, что у Карла выявлен рак на ранней стадии. По некоторым данным, от проведения химиотерапии он отказался. Позднее король поблагодарил поддерживающих его людей за добрые пожелания.