Тирасполь, 28 февраля, 2024, 20:09 — ИА Регнум. Приднестровская Молдавская Республика, парламентарии которой обратились за помощью к России из-за экономической блокады со стороны Молдавии, ждёт от РФ мер политического, дипломатического и финансового характера. Об этом заявил депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов.

Иван Шилов ИА Регнум

«На сегодняшний день можно смело сказать, что попытки задушить нас по-тихому не получатся. Что касается РФ как ближайшего союзника Приднестровья и одной из стран-посредников в международном формате «5+2», то мы ожидаем мер политического, дипломатического, финансового, экономического характера, которые бы позволили минимизировать давление, которое на нас оказывается», — рассказал Сафонов РЕН ТВ.

Парламентарий отметил, что Кишинёв и стоящие за ним союзники намереваются обанкротить Приднестровье, подломить его бюджет, оставить регион у разбитого корыта, после чего «придушить Приднестровье политически».

«Было бы хорошо, если бы Российская Федерация, которая работает в тандеме с Приднестровьем, обратила бы на это внимание и приняла бы свои меры. Какие — это, очевидно, уже прерогатива руководителей Российского государства», — уточнил депутат.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля Приднестровье обратилось к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии. Решение об этом приняли участниками съезда депутатов всех уровней, который прошёл в Тирасполе.

«Принять обращение в адрес Совета Федерации и Государственной думы РФ с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы с учетом факта постоянного проживания на территории Приднестровской Молдавской Республики более 220 тыс. граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре, а также статуса гаранта и посредника в переговорном процессе», — говорится в тексте принятой резолюции.

При этом депутаты Приднестровья отметили, что международный переговорный процесс Кишинева и Тирасполя искусственно загнан в стагнацию.

В Государственной думе России сообщили, что обращение депутатов Приднестровской Молдавской Республики к парламенту РФ будет рассмотрено по существу, как только поступит в ГД на основе консультаций с президентом России и Министерством иностранных дел страны.

МИД РФ в ответ на обращение ПМР с просьбой о помощи сообщил, что защита жителей Приднестровья — один из приоритетов России.