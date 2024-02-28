Москва, 28 февраля, 2024, 19:45 — ИА Регнум. Рост ВВП России в январе 2024 года составил 4,6% в годовом сравнении после повышения на 4,4% в декабре 2023 года, говорится в обзоре текущей экономической ситуации, подготовленном 28 февраля на сайте Минэкономразвития.

«По оценке Минэкономразвития России, в январе 2024 года ВВП превысил уровень прошлого года на 4,6% год к году после 4,4% в декабре. К уровню аналогичного месяца 2022 года ВВП увеличился на 1,9% (в декабре 2023 года 2,3% к уровню 2021 года)», — говорится в обзоре министерства.

По данным ведомства, рост промышленного производства в январе ускорился до 4,6% в годовом выражении с 2,7% в декабре.

«Улучшение динамики связано, прежде всего, с восстановлением темпов роста в обрабатывающем секторе», — сказано в документе.

Как передавало ИА Регнум, ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов отмечал, что рост ВВП России ещё не говорит о выходе экономики на траекторию устойчивого роста. Подъём ВВП, по его словам, указывает только на одну очень важную вещь: Россия справилась с санкционным шоком, выдержала и преодолела санкционный удар.

Президент РФ Владимир Путин 12 февраля сообщил, что экономика страны выросла в прошлом году на 3,6%, что выше средних темпов в мире. Он добавил, что экономика развитых стран выросла в среднем на 1,5%, а в мире этот показатель составил 3%.

В Международном валютном фонде тем временем поразились экономическим ростом России в условиях санкций. По словам директора Департамента коммуникаций МВФ Джули Козак, экономика России действительно удивила силой своего роста. Она добавила, что таким высоким темпам роста способствует большой объём военных расходов, что приводит к росту объёмов производства.