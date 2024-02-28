Киев, 28 февраля, 2024, 19:40 — ИА Регнум. Украинские военные, получившие серьёзные ранения, сталкиваются с масштабным вымогательством при попытке уволиться со службы. Об этом сообщает украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на бойцов ВСУ.

Иван Шилов ИА Регнум

В публикации отмечается, что раненые бойцы сталкиваются с коррупций как от своего начальства, так и со стороны членов военно-врачебной комиссии (ВВК).

По словам главного сержанта ВСУ Юрия У. (фамилия не указывается), слова которого приводит издание, для того, чтобы подтвердить факт получения ранения или травмы, необходимо доказать, что военный не был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Более того, учитывается факт наличия бронежилета на теле при получении ранения, а также подтверждение того, что военный находился в боевом распоряжении и расписался в соответствующем документе либо находился при исполнении служебных обязанностей.

«В противном случае, если не договоришься за деньги, могут написать, что травма была несчастным случаем, а то и вовсе получена в результате употребления алкоголя или несоблюдения техники безопасности. В этом случае, какие бы тяжёлые ни были последствия для здоровья, уволиться из армии по решению ВВК и, самое главное, получить денежную компенсацию по ранению после увольнения будет невозможно», — пояснил военный.

При этом он добавил, что даже в случае, если раненый получил направление на ВВК, то он неизбежно столкнётся с вымогательством со стороны членов комиссии.

Вместе с тем издание приводит слова другого военного ВСУ — сержанта Александра В. (фамилия не указывается), который в прошлом году был тяжело контужен и направлен в госпиталь для прохождения обследования и дальнейшего лечения. Несмотря на травму, ВВК признала Александра ограниченно годным к военной службе.

«Попытался уволиться по здоровью, но на ВВК отказали, оставив в том же статусе ограниченно годного. Один из членов ВВК намекнул: дескать, вопрос можно порешать за три тысячи долларов — за эту цену комиссуют и признают мой диагноз ранением. Пришлось действовать другим путём: получил направление в гражданский психоневрологический диспансер на обследование и диагноз «последствия контузии», согласно которому я полностью непригоден к службе. Это обошлось дешевле, в полторы тысячи долларов», — рассказал военный.

Вместе с тем в публикации отмечается, что сложнее всего обстоят дела у тех военных, у которых обострились старые заболевания или были приобретены новые. При данных обстоятельствах военнослужащие ещё чаще сталкиваются с вымогательством со стороны ВВК, чтобы уволиться с военной службы, рассказали украинские военные.

Как передавало ИА Регнум, 21 февраля Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла пять новых схем уклонения мужчин призывного возраста от мобилизации.

Уточнялось, что стоимость таких услуг составляла 10 тыс. долларов. В схеме участвовал начальник военкомата, который вымогал взятки за освобождение от призыва не только у частных лиц, но и у руководителей предприятий, а также сотрудники военно-врачебных комиссий и адвокаты, пояснила СБУ.

В Закарпатье уклонистов отправляли в страны ЕС вплавь по реке, сообщило ведомство.

Преступные схемы также раскрыли во Львовской, Винницкой, Днепропетровской и Полтавской областях, добавила СБУ.

В начале февраля военнопленные ВСУ рассказали, что для службы в украинской армии массово призывают людей, негодных по состоянию здоровья и возрасту. Так, пленный Назар Вашкевич сообщил «РИА Новости», что попал в армию, когда военные билеты давали даже комиссованным, непригодным и ограниченно годным. Другой пленный по имени Виктор Ткаченко и вовсе был мобилизован с пятого раза, несмотря на наличие множества подтвержденных болезней, исключающих службу в армии. Пленные также рассказали, что в армию забирают даже людей в возрасте более 50 лет, у многих из них проблемы со здоровьем.