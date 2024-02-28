Геническ, Херсонская область, 28 февраля, 2024, 19:25 — ИА Регнум. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо проголосовал на выборах президента России. Об этом 28 февраля он сообщил в своём Telegram-канале.

Официальный Telegram-канал Губернатора Херсонской области

«Поскольку у меня постоянная регистрация места жительства в Херсоне, воспользовался системой «Мобильный избиратель», чтобы проголосовать на избирательном участке в Геническе», — написал он.

Глава региона также напомнил: чтобы проголосовать на избирательном участке по месту своего фактического пребывания, обязательно нужно открепиться по системе «Мобильный избиратель». Для этого необходимо до 11 марта прийти в любую территориальную избирательную комиссию или в отделение МФЦ и написать заявление. Вся процедура занимает несколько минут.

Сальдо также выразил уверенность, на следующих общенациональных выборах херсонцы смогут голосовать в своём родном Херсоне.

Как передавало ИА Регнум, председатель региональной избирательной комиссии Марина Захарова информировала, что в Херсонской области 27 февраля стартовало досрочное голосование на выборах президента РФ. Она уточнила, что с 27 по 29 февраля избиратели проголосуют на 93 участках: в Алёшкинском, Верхнерогачикском, Горностаевском, Геническом, Каланчакском, Новотроицком муниципальных округах, а также в городском округе Новая Каховка.

25 февраля досрочное голосование на выборах президента России стартовало в Запорожской области. Как уточнила председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко, по плану первыми голосуют жители отдалённых населённых пунктов и тех, что находятся вблизи линии соприкосновения, а также военнослужащие.

В этот же день досрочное голосование на выборах главы государства стартовало в труднодоступных и отдалённых местах в России. Члены избирательных комиссий побывали на метео− и полярных станциях, оленеводческих стойбищах и в дальних поселениях.

Выборы президента России состоятся 15–17 марта 2024 года. Участие в голосовании на президентских выборах впервые принимают избиратели из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Досрочное голосование проходит в период с 25 февраля по 14 марта.

В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. В поддержку Путина в качестве кандидата собрали в 10 раз больше подписей, чем требуется по закону.