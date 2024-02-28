Москва, 28 февраля, 2024, 19:48 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки заинтересованы в конфликте на территории Европы, который приносит им прибыль. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 28 февраля высказал военный эксперт Дмитрий Дрозденко, комментируя сообщение о том, что на Украине уже присутствует спецназ из стран НАТО.

Военный эксперт напомнил, что военнослужащие стран НАТО находятся на территории Украины с самого начала спецоперации.

«Не раз случались скандалы, когда ВС России там накрывали ракетами центры подготовки военнослужащих. Иностранных военных специалистов обменивали. И это является достаточно обычной практикой», — отметил эксперт.

По его словам, своим заявлением о возможной отправке солдат НАТО на Украину президент Франции Эммануэль Макрон пытается создать некое окно возможностей, чтобы в дальнейшем можно было произвести легализацию присутствия их на территории этой страны.

Эксперт также напомнил слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который заявил, что в случае отправки западных войск на Украину прямой военный конфликт между НАТО и РФ будет неизбежен.

Это заявление остудило многие горячие головы на Западе, уточнил Дрозденко. Он напомнил, что ранее появилась информация о том, что США одобрили слова Макрона.

«Из этого можно сделать вывод, что такая возможность рассматривается. Вашингтон заинтересован в конфликте на территории Европы, который бы не касался США. На всех войнах Соединённые Штаты зарабатывают. Они стремятся заработать и сейчас, чтобы как-то выдержать противостояние с Китаем», — отметил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, британская газета The Financial Times сообщила, что на Украине уже присутствует спецназ из стран НАТО и слова французского президента Эммануэля Макрона призваны легализовать их нахождение там. Вместе с тем источник добавил, что слова главы Франции были направлены на «создание неопределённости» в отношениях с Россией.

Немецко-финский предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком полагает, что заявление французского президента Эммануэля Макрона о возможной отправке западных войск на Украину было согласовано с Вашингтоном, США намерены начать новую войну в Европе.

Официальный представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт сообщил, что никто из участников парижского саммита по Украине не поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке военных контингентов в помощь Киеву, канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал это предложение нецелесообразным.

Макрон по итогам встречи по Украине в Париже, состоявшейся 26 февраля, заявил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки военных в зону украинского конфликта, но не пришли к общему мнению.

Позже лидеры многих стран ЕС, а также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заявили, что в их планах нет отправки воинских контингентов на Украину. По словам Шольца, на Западе сложилось «весьма единодушное» мнение на этот счёт.

Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что предложение Макрона было «пищей для размышлений», никто его не поддержал. По его словам, отправка военных в зону конфликта только усилит эскалацию.

Официальный представитель МИД Китайской Народной Республики Мао Нин, комментируя на брифинге заявления президента Франции Эммануэля Макрона по отправке войск стран ЕС на Украину, заявила, что КНР призывает все стороны конфликта создать условия для снижения напряжённости и содействия прекращению огня.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае отправки западных войск на Украину прямой военный конфликт между НАТО и РФ будет неизбежен. Песков добавил, что страны НАТО должны так же оценивать последствия таких действий и отдавать себе в этом отчёт, а также задаться вопросом, соответствует ли это их интересам, а главное — интересам граждан их стран.