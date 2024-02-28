Старая Купавна, Московская область, 28 февраля, 2024, 19:05 — ИА Регнум. В Старой Купавне Московской области обнаружили обожжённое тело подростка 2006 года рождения с расплавленным телефоном в руке. Об этом сообщает прокуратура области в Telegram-канале.

Виталий Безруких / РИА Новости

«Сегодня утром в посёлке Зеленый города Старая Купавна в квартире бабушки обнаружен труп её несовершеннолетнего внука 2006 года рождения. По имеющейся информации, на теле подростка установлены термические ожоги и в руке обнаружен оплавленный сотовый телефон», — сказано в сообщении прокуратуры.

Как отметили в ведомстве, по факту смерти несовершеннолетнего организована проверка, проведение которой поручено Ногинской городской прокуратуре. Будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве. Кроме того, будет дана оценка соблюдения родителями исполнения ими своих обязанностей в отношении несовершеннолетнего.

«Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственным органом, поставлены в городской прокуратуре на контроль», — добавили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, 27 февраля в Екатеринбурге нашли мёртвым 21-летнего мужчину, который пропал ещё в октябре 2023 года. Сообщалось, что тело было обнаружено в лесу в Верхней Пышме. По словам подруги скончавшегося, в день исчезновения он отправил ей сообщение о планах покончить с собой. В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что проведут судебно-медицинскую экспертизу.

26 февраля, в Псковской области нашли тело 11-летней девочки, пропавшей 1 января в деревне Полоное Порховского района. Была назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти ребёнка.