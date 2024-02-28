Москва, 28 февраля, 2024, 19:01 — ИА Регнум. В Москве 2 марта пройдёт тестовое голосование перед выборами президента России, регистрироваться заранее для участия в нём не требуется, сообщила мэрия столицы 28 февраля.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Тестовое голосование пройдёт с 10:00 до 14:00 мск. Принять участие в нём смогут граждане старше 18 лет, имеющие постоянную регистрацию в Москве.

Желающие смогут выбрать на официальном сайте столицы формат голосования (онлайн или на участках). Вопрос будет тестовым, разработчики в ходе этого голосования смогут проверить работу системы, отметила мэрия.

«Участники тестового голосования традиционно ответят на важный для города вопрос. В этот раз он звучит так: «Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?». Таким образом горожане узнают об особенностях электронного голосования, а разработчики проверят корректность работы всех систем», — сообщила пресс-служба мэрии.

Мэрия также напомнила, что избирательные участки в Москве будут открыты 15, 16 и 17 марта с 08:00 до 20:00 мск. Там же граждане смогут проголосовать с помощью терминалов электронного голосования. Кроме того, проголосовать можно будет на официальном сайте столицы — круглосуточно с 08:00 мск 15 марта до 20:00 мск 17 марта.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента России состоятся 15–17 марта 2024 года. Участие в голосовании на президентских выборах впервые принимают избиратели из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Досрочное голосование проходит в период с 25 февраля по 14 марта.

В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. В поддержку Путина в качестве кандидата собрали в 10 раз больше подписей, чем требуется по закону.