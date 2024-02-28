В Госдуме сообщили, когда рассмотрят обращение депутатов Приднестровья
Затулин: Госдума рассмотрит обращение депутатов ПМР после его поступления
Москва, 28 февраля, 2024, 19:09 — ИА Регнум. Обращение депутатов Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) к парламенту России будет рассмотрено по существу, как только поступит в Государственную думу, сообщил 28 февраля первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
Он добавил, что совет Госдумы будет рассматривать обращение Приднестровья на основе консультаций с президентом России и Министерством иностранных дел.
«Обращение, как только оно поступит, будет рассмотрено по существу. Я сейчас не готов ручаться за совет Государственной думы, который будет, конечно же, по этому поводу обсуждать всё и, конечно же, будет делать это на основе консультаций с президентом и МИД РФ», — рассказал Затулин «РИА Новости».
Как сообщало ИА Регнум, непризнанная Приднестровская Молдавская Республика обратилось к России за помощью из-за экономической блокады со стороны Молдавии. Резолюция была принята участниками съезда депутатов всех уровней, который прошёл 28 февраля в Тирасполе.
В декларации отмечается, что ПМР столкнулась с угрозами экономического, социально-гуманитарного и военно-политического характера. Кишинёв несколько лет отказывается от прямых открытых переговоров по приднестровскому урегулированию на уровне высшего руководства двух сторон, а ранее достигнутые договорённости нарушаются или игнорируются, указывается в документе.
В МИД РФ, комментируя обращение депутатов ПМР о помощи, ранее отметили, что защита жителей Приднестровья, в том числе соотечественников, — один из приоритетов России.