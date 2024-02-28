Москва, 28 февраля, 2024, 19:09 — ИА Регнум. Обращение депутатов Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) к парламенту России будет рассмотрено по существу, как только поступит в Государственную думу, сообщил 28 февраля первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Дарья Антонова, ИА Регнум

Он добавил, что совет Госдумы будет рассматривать обращение Приднестровья на основе консультаций с президентом России и Министерством иностранных дел.

«Обращение, как только оно поступит, будет рассмотрено по существу. Я сейчас не готов ручаться за совет Государственной думы, который будет, конечно же, по этому поводу обсуждать всё и, конечно же, будет делать это на основе консультаций с президентом и МИД РФ», — рассказал Затулин «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, непризнанная Приднестровская Молдавская Республика обратилось к России за помощью из-за экономической блокады со стороны Молдавии. Резолюция была принята участниками съезда депутатов всех уровней, который прошёл 28 февраля в Тирасполе.

В декларации отмечается, что ПМР столкнулась с угрозами экономического, социально-гуманитарного и военно-политического характера. Кишинёв несколько лет отказывается от прямых открытых переговоров по приднестровскому урегулированию на уровне высшего руководства двух сторон, а ранее достигнутые договорённости нарушаются или игнорируются, указывается в документе.

В МИД РФ, комментируя обращение депутатов ПМР о помощи, ранее отметили, что защита жителей Приднестровья, в том числе соотечественников, — один из приоритетов России.